2019/03/11 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحانی یغادر طهران قادما للعراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحانی یغادر طهران قادما للعراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحانی یغادر طهران قادما للعراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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