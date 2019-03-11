قيادي سابق بتيار الحكمة يعلن انضمامه للمجلس الأعلى

2019/03/11 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المسؤول السابق للعلاقات الوطنية لتيار الحكمة في محافظة السليمانية في اقليم كردستان، عيسى رشيد البرزنجي، الاثنين، انضمامه

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