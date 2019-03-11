شرطة ذي قار تضبط مشروبات كحولية في شاحنة خضروات

2019/03/11 | 08:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية في شاحنة خضروات غربي المحافظة .





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