الكهرباء: إدخال ألفي ميغاواط إلى منظومة توزيع الطاقة

2019/03/11 | 08:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تستعد وزارة الكهرباء لرفد المنظومة بـ 2000 ميغاواط من خلال ادخال وحدات توليدية، مشيراً الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد استبعاد عدد من الشركات المتلكئة بتقديم الخدمة للمواطنين وفق عقود الخدمة والجباية.

وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنتاج الطاقة في البلاد وصل حاليا الى 12 ألفا و600 ميغاواط، برغم اخراج وحدات توليدية بسبب الصيانات الاضطرارية والتي كانت ترفد المنظومة بأربعة الاف و500 طاقة ميغاواط، مؤكدا أن "الوحدات المذكورة ستدخل على مراحل قبل موسم الصيف المقبل لتسهم بتحسين واقع التجهيز للبلاد".

واضاف أن "ملاكات الوزارة المختصة والشركات المتعاقدة مع الوزارة تستنفر جهودها حاليا لادخال عدد كبير من الوحدات التوليدية الجديدة التي سترفد المنظومة قبل موسم الصيف المقبل بـ 2000 ميغاواط، من خلال محطات: الرميلة والسماوة والناصرية اضافة الى الوحدات المتبقية من محطة بسماية الاستثمارية والتي سترفد مدينة بغداد بـ 500 ميغاواط.

وكشف المدرس عن ان الايام القليلة المقبلة، ستشهد تقييم اداء الشركات الفائزة بعقود الخدمة والجباية من خلال لجنة تم تشكيلها بالوزارة، مشيرا الى ان الوزارة شخصت خلال المدة الماضية سلبيات رافقت عمل تلك الشركات، ما سيشجع اللجنة المشكلة على استبعاد تلك الشركات وحث التي ستستمر على بذل المزيد لتقديم الخدمة الافضل للمواطنين في بغداد والمحافظات.

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