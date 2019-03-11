رونالدو: قادرون على التأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

2019/03/11 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن ثقته في إمكانية عبور فريق أتلتيكو مدريد الإسباني والتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفي تصريح تلفزيوني، قال رونالدو: "يوفنتوس يمتلك قدرة كبيرة في تحقيق الانتصار على أتلتيكو مدريد، وسنحاول أن نعيش ليلة استثنائية سواء داخل الملعب أو بالمدرجات". وأضاف: "نحن على دراية كاملة بأن أتلتيكو مدريد من الفرق القوية والمنظمة لذا فإننا سنكون على أهبة الاستعداد لبذل قصارى جهدنا للفوز على المنافس، لأننا نرغب في التواجد بربع النهائي القاري". واختتم رونالدو تصريحاته بالقول "أنا أعلم أنه لم يتوقع أحد هزيمتنا في لقاء الذهاب، لكن كرة القدم دائمًا ما يكون بها مكسب وخسارة وسنحاول رد الاعتبار داخل المستطيل الأخضر". ويستضيف يوفنتوس نظيره أتلتيكو مدريد بعد غد الثلاثاء في إياب ثمن النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإسباني بهدفين دون رد.

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