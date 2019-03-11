وفاة 5 أشخاص جراء شرب خمور مغشوشة في ايران

2019/03/11 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الخدمات الصحية بكلية الطب في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، الأحد، وفاة 5 أشخاص جراء شرب خمور مغشوشة.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، عن علي شرق، مدير الخدمات الصحية، أن إجمالي المصابين بتسمم جراء الخمور المغشوشة في المحافظة بلغ 35 شخصا، توفي 5 منهم، خلال الأسبوع الأخير، موضخا أن حالة 4 من المصابين حرجة.

يشار أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجها سرا بطرق بدائية.

وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالخمور بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويجلد 74 جلدة، فيما يجلد شاربه 80 جلدة.

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