امانة بغداد: رفع الكتل الكونكريتية من أمام فندق الرشيد مدخل نفق الزيتون في العاصمة بغداد

2019/03/11 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، الأحد، عن رفع الكتل الكونكريتية من أمام فندق الرشيد مدخل نفق الزيتون في العاصمة بغداد.

وقالت الامانة في بيان لها اليوم (10 اذار 2019) إنه "بالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات بغداد تم تنفيذ حملة لرفع الكتل الكونكريتية من امام فندق الرشيد مدخل نفق الزيتون من جهة تقاطع الخرطوم".

من جهة اخرى قامت بلديتي المنطقة الخضراء ومركز الكرخ بحملة رفع المخلفات وتنظيف الموقع بمشاركة الجهد الآلي والبشري".

فيما اعلنت امانة بغداد استمرارها بالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية عن جميع مناطق العاصمة واعادة فتح الشوارع المغلقة "، وفقا للبيان.

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