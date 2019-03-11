روحاني: كنا جنبا لجنب العراق بامتداد السنوات الماضية

2019/03/11 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الايراني حسن روحاني العلاقات الايرانية - العراقية بأنها متميزة منوها الى ان ايران هرعت لمساعدة العراق بطلب من حكومة هذا البلد. واضاف الرئيس روحاني

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