ذي قار: مشاريعنا متوقفة والمالية والتخطيط تتحملان مسؤولية تأخر الموازنة

2019/03/11 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حمل مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، وزارتي التخطيط والمالية مسؤولية عدم وصول الموازنة الى المحافظة، مبيناً ان الكثير من المشاريع مازالت متوقفة بسبب تأخر الموازنة خاصة بعد انقضاء الربع الاولى من العام 2019.وقال عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ذي قار تنتظر الموازنة من اجل البدء بمشاريعها وتنفيذ […]

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