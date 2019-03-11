الحشد الشعبي ينفذ عملية انتشار لتأمين محيط خانقين

2019/03/11 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذت قوات الحشد الشعبي، عملية انتشار لتأمين محيط قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء 20 في الحشد الشعبي نفذت، مساء امس، عملية انتشار لتأمين محيط قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وأضاف، أن العملية ماتزال مستمرة لغاية الان.

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