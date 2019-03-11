بولتون : داعش سيظل خطرا قائما..ومسلحوه متناثرون في سوريا والعراق

2019/03/11 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن تهديد تنظيم داعش الإرهابي سيظل قائما، وان مقاتليه لازالوا متناثرين في سوريا والعراق.واضاف بولتون في تصريحات صحفية ، تعقيبا على ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، في 6 شباط الماضي، من استعادة ”100%“ من الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش“ في سوريا :” ان ترامب واضح تماما […]

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