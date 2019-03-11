2019/03/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..خلصت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون الجافة، لا سيما كبار السن منهم.وذكرت الدراسة، أن “الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي كانوا أكثر عرضة بنسبة 20% لخطر الإصابة بأمراض العيون الجافة، حيث امتدت الدراسة 10 سنوات، وشملت 73 ألف شخص اعتادوا على عيادات طب العيون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تربط بين الصداع النصفي وجفاف العين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تربط بين الصداع النصفي وجفاف العين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).