مجلس وزراء إيران يدرس التعاون مع العراق بـ 4 مجالات

2019/03/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس الوزراء إيران، تنمیة التعاون في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والعلمیة والثقافیة بین طهران وبغداد.

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