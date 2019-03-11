2019/03/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاثنين، أن الموقف الأخوي الإیراني تجاه العراق لن ینسى، مؤكدا أن زيارته للعراق تتضمن خطط مهمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: الموقف الأخوي الإیراني تجاه العراق لن ینسى ولدينا خطط مهمة بهذه الزیارة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: الموقف الأخوي الإیراني تجاه العراق لن ینسى ولدينا خطط مهمة بهذه الزیارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).