روحاني یغادر طهران قادما للعراق

2019/03/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئیس الإیرانی حسن روحانی العاصمة طهران، الاثنین، متوجها الى بغداد على رأس وفد سیاسی واقتصادی رفیع المستوى.

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