قلعة سكر توافق على تحويل قرية عگيل الى ناحية

2019/03/11 | 09:12

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن المجلس البلدي في قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار ، موافقته على رفع الصفة الادارية لقرية عگيل الى ناحية.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن المجلس البلدي في قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار ، موافقته على رفع الصفة الادارية لقرية عگيل الى ناحية.وقال رئيس المجلس مطشر حمود لشبكة اخبار الناصرية ، ان المجلس صوت بالموافقة على تحويل القرية الى ناحية بناء على توصية لجنة خاصة وجدت ان قرية عكيل تمتلك المحددات والشروط المطلوبة من حيث المساحة وعدد السكان وعدد المدارس.واشار الى ان المجلس رفع الطلب الى مجلس المحافظة للتصويت عليه ومن ثم تحويله الى وزارة التخطيط لاعتماده بشكل رسمي.

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