ترامب يسعى إلى خفض الانفاق غير الدفاعي خمسة بالمئة

2019/03/11 | 09:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح في ميزانيته للسنة المالية 2020 يوم الاثنين تخفيض الكونجرس الانفاق غير الدفاعي خمسة في المئة وزيادة الانفاق على الجيش والرعاية الصحية لقدامى المحاربين وأمن الحدود.

ومن المقرر نشر اقتراح ترامب على الموقع الإلكتروني لمكتب الإدارة والميزانية في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.



ومن المتوقع أن يكون ذلك أول جزء من معركة ترامب المريرة هذا العام بشأن التمويل مع الكونجرس الذي يسيطر على الموارد المالية الاتحادية.

ومن المتوقع أن يرفض الكونجرس اقتراح الرئيس الجمهوري بشأن الميزانية.



ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.



وتحتاج ميزانيات الإنفاق عادة إلى 60 صوتا لإقرارها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو والذي يسيطر الحزب الجمهوري على 53 مقعدا فيه.

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