ترامب يطالب بـ 6.8 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

2019/03/11 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اكد مسؤولون امريكان أن المتوقع أن يطالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الكونغرس، الاثنين، مبلغ 6.8 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن ” هذا المبلغ يمثل اكثر من ستة اضعاف المبلغ الذي خصصه الكونغرس في ميزانية العامين الماضيين […]

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