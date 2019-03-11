اســـترداد 12 مليون يورو قيمة شحنات نفط بيعت عــــام 1988

2019/03/11 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، تمكُّن العراق من استرداد قرابة 12 مليون يورو من إسبانيا، مُبيِّنةً أن تلك المبالغ تُمثِّلُ قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانيَّـة عام 1988.

وذكرت الهيئة في بيان أطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "دائرة الاسترداد في الهيئة أشارت إلى أن جهودها بالتعاون مع الفريق الفنيِّ الساند لاسترداد أموال العراق في الخارج، قادت إلى استرداد مبلغ (11,915,440) مليون يورو قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من العراق لإسبانيا بموجب الاتفاقية العراقيَّة – الإسبانيَّة/ الجزء السلعي المُوقَّعة بين البلدين عام 1988، علماً أن تلك الأموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأوضحت بحسب البيان، أن "تفاصيل ملف الاسترداد الذي أنجزته الهيئة تشير إلى أنه تمَّ تحديد مجموع الأموال المترتِّبة بذمة الجانب الإسباني وعائديَّتها بعد دراسة أوليات الملفِّ كافة"، لافتة إلى أنه "تمَّ توقيع مذكرة تفاهمٍ بين الحكومتين العراقيَّة والإسبانيَّة نصَّت على استرداد الأموال المذكورة على شكل عقودٍ لمصلحة وزارة الصناعة والمعادن".

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