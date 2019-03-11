2019/03/11 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي سقطت أمس الأحد، كانت تقل على متنها 3 أطباء نمساويين، ودبلوماسي، وزوجة وأبناء برلماني سلوفاكي، وأستاذ جامعي كندي، ومؤلف وكاتب ساخر.وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت أمس جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة التي أقلت ركابًا من 33 دولة، وهم أشخاص من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شخصيات دبلوماسية وبرلمانية وفنية كانت على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة NAS | موقع ناس الرسمي.

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