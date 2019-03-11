البيت الابيض: تحركات عسكرية برلمانية حول دعم المعارضة الفنزويلية

2019/03/11 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، ليلة الاحد، إنّ عسكريين في الجيش الفنزويلي يتواصلون مع أعضاء البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة.ولم يصل مستشار الامن القومي جون بولتون إلى حد توقع إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو، لكنه أكّد أنّ “الزخم في مصلحة خوان غوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة […]

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