مصدر عسكري ينفي انباء دخول قوات امريكية اضافية الى العراق

2019/03/11 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر في قيادة العمليات المشتركة اليوم انباء دخول اعداد اضافية من القوات الأمريكية واستقرارها عبر الحدود المشتركة بين العراق وسوريا.وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه في حديث لوكالة نون الخبرية، ان الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام المغرضة عارية عن الصحة وتسعى إلى ادخال العراق بالصراحات الجانبية بين دول الجوار.

وافاد أيضاً ان دخول وحركة القوات الأمريكية وطيران التحالف الدولي يتم عبر التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة العراقية وتكون مشتروطة الحركة ومعلومة مسبقاً وفق لخطط عسكرية للقضاء على الفلول الإرهابية.

ياسر الشمري

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