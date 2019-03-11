روحاني والوفد المرافق له يتوجه الى بغداد

2019/03/11 | 09:19

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توجه رئيس الجمهورية الاإسلامية الإيرانية، حسن روحاني والوفد

المرافق له الى العاصمة بغداد.وتستغرق زيارة روحاني الى العراق ثلاثة أيام .وسيبحث ملفات مهمة وتوقيع اتفاقيات وتعديل مذكرات تفاهم بمجالات

مختلفة.

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