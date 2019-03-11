اكتشاف بروتين مسؤول عن تجديد الكبد

2019/03/11 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشف مجموعة علماء عن بروتين مسؤول عن تجديد الكبد، حيث انه العضو الوحيد في الجسم الذي يمكنه التجدد، لكن بعض المرضى الذين يخضعون لعملية استئصال الكبد، وهي عملية جراحية تزيل الجزء المريض من العضو، يحتاجون في نهاية المطاف إلى عملية زرع كبد لأن آلية التجديد لا تعمل.وقال العلماء، أن “بروتين “الفايبرينوجين” المتجلط في […]

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