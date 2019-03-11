2019/03/11 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة رسمية.. الرئيس الإيراني حسن روحاني يصل بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/11 | 09:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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