بعد عجزه في حل مشاكل البلاد.. السيسي يتوعد المصريين بمحاسبتهم أمام الله

2019/03/11 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللافت في تصريحات السيسي بعد عجزه في حل مشاكل بلاده خلال فترة تصديه للحكم رغم الوعود التي قدمها سابقا ويقدمها، هو تهديده للعشب المصري بالمثول

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