روحاني: إیران لدیها الكثیر من الاحتیاجات یمكن للعراق تأمينها وامريكا محتلة

2019/03/11 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الايراني حسن روحانی إن ایران لدیها الكثیر من الاحتیاجات یمكن أن تؤمنها من العرق.

وقا روحاني "لدینا خطط مهمة خلال هذه الزیارة ، وبالنسبة لنا، فإن مسألة الترانزیت یحظي باهمیة خاصة، ونحرص علي تطویر طرق المواصلات بین إیران والعراق.

وفی إشارة إلي الاهتمام بإطلاق السكك الحدیدیة الإیرانیة مع العراق، قال روحاني قبيل مغادرته الى بغداد اليوم: هذا یمكن أن یكون فی مصلحة البلدین والزوار.

وفی إشارة إلى الزیارة السریة للرئیس الأمریكی إلى القواعد العسكریة الأمریكیة فی العراق، قال روحانی، إن "العلاقة بین إیران والعراق لا یمكن مقارنتها بدولة محتلة مثل الولایات المتحدة".

واضاف ان "امریكا مكروهة فی المنطقة، القنابل التی اسقطها الأمریكیون على العراقیین والشعب السوري وبلدان أخرى في المنطقة لا یمكن ان تمحي من الذاكرة، و سیبقى الموقف الأخوي الإیراني تجاه بلدان المنطقة في أذهان دول المنطقة".

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