القبض على مسؤول محكمة داعش في تلعفر

2019/03/11 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن الناطق باسم الداخلية ، سعد معن، عن القاء القبض على الارهابي ( إ ع خ ) الذي كان يعمل فيما تسمى المحكمة الشرعية لداعش في (قضاء تلعفر).

وقال معن في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “الارهابي يعد المسؤول عن إصدار حكم القتل بحق أحد المواطنين الأبرياء خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل حسب إدعاء وإفادة المشتكية والدة المواطن المقتول وإفادات الشهود”.واوضح، انه “تم القبض عليه بعد عودته من (تركيا) في سيطرة (سد الموصل) شمال مدينة الموصل.





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