اتلاف اربعة اطنان من مادة الشاي المحلي بالنجف لعدم مطابقته المواصفات

2019/03/11 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الصحة في النجف، اتلاف اربعة اطنان من مادة الشاي المحلي لعدم مطابقته المواصفات العراقية.

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