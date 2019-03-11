2019/03/11 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي، إيقاف حارس مرمى نادي القوة الجوية فهد طالب عن اللعب بسبب تناله عقاقير لتقليل وزن الجسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي يوقف حارس مرمى القوة الجوية عن اللعب) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي يوقف حارس مرمى القوة الجوية عن اللعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).