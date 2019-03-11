النزاهة : (23) مخالفة في المصالح المالية للمكلفين خلال شباط الماضي

2019/03/11 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تقرير نشاطاتها لشهر شباط، مُؤكِّدةً أنَّ عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفاتٌ في تضارب المصالح (23) مُكلفاً من أصل (390) مكلفاً، فيما تمَّ البحث والتقصِّي عن أموال (520) مكلفاً لمختلف الجهات الحكومية.وأوضحت الدائرة في بيان اليوم :” ان عدد الاستمارات المُتسلَّمة والمُدقَّقة بلغ (2518) استمارةً خاصَّة بالمُكلفين بالإفصاح […]

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