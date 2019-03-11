الكمارك تعيد أرساليتي جبس الذرة في مركز كمرك الشيب لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري

2019/03/11 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي بمحافظة ميسان امس الأحد إرساليتين من مادة الجبس علامة (kipo ) ايراني المنشأ لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري .





و ذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى ” أن إعادة الاصدار جاءت بناءا على تقرير لجنة الصحة العاملة في المنفذ المذكور التي بينت فشل الأرساليتين بالفحص المختبري من الناحية الجرثومية و أستنادا لذلك أتخذ المركز الكمركي الأجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي و تم أعادة اصدارها الى جهة القدوم.





يذكر ان الهيئة العامه للكمارك كانت قد أعلنت يوم امس الاحد عن اعادة (٨) حاويات انابيب بلاستيكية ذات منشأ اماراتي جاءت بدون أوراق رسمية الى منفذ ام قصر الشمالي في سلسلة من أجراءاتها الاحترازية التي تنفذها مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة للشروط الصحية و المواصفات القياسية المعتمدة وخاصة التي تمس صحة الأطفال.

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