إنشاء ست حدائق نموذجية في بغداد

2019/03/11 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، عن إنشاء ست حدائق نموذجية بجانبي الكرخ والرصافة وانشاء موقع لتكثير النباتات النسيجية بالتزامن مع مهرجان بغداد الدولي للزهور.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ملاكات أمانة بغداد، تعمل على تطوير ثلاثة مواقع بجانب الرصافة وثلاثة أخرى بجانب الكرخ لتكون حدائق نموذجية سيتم افتتاحها ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور".وأشار الى "المواقع الثلاثة بجانب الرصافة تقع ضمن قواطع بلديات الشعب والصدر الثانية وبغداد الجديدة اما بجانب الكرخ فتقع ضمن بلديات الشعلة والمنصور والرشيد وتعمل البلديات الباقية على اسنادها لإنجاز العمل".وتابع "كما هيأت امانة بغداد موقعا يتكون من حدائق ومختبرات وظلل لتكثير النباتات النسيجية يتم افتتاحه ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور الشهر المقبل".انتهى

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