صور: روحاني يصل بغداد في زيارة رسمية

2019/03/11 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية، أعلن سابقًا. وكان في استقبال روحاني وزير التجارة محمد العاني، وعدد من المسؤولين، فضلًا عن السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي.ومن المقرر إجراء مراسم الاستقبال الرسمية في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

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