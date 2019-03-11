2019/03/11 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سلط تقرير غربي نشر الاثنين، الضوء على تجدد عملية النزوح من مدينة الموصل، إلى إقليم كردستان “على خلفية تردي الوضع الأمني وارتفاع وتيرة الهجمات والتفجيرات والاختطاف في المدينة”.وقال التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الالمانية، إن “عوائل مسيحية ومسلمة بدأت بالنزوح من جديد باتجاه مدينتي أربيل ودهوك بإقليم كردستان بعدما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير غربي: النزوح يتجدد في الموصل..



وأجهزة الأمن غاضبة NAS | موقع ناس الرسمي.

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