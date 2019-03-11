انشاء ست حدائق نموذجية واستحداث مركز لتكثير النباتات النسيجية

2019/03/11 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان للامانة، ان "ملاكات امانة بغداد تعمل على تطوير ثلاثة مواقع بجانب الرصافة وثلاثة اخرى بجانب الكرخ لتكون حدائق نموذجية سيتم افتتاحها ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور ".واوضح البيان، ان "المواقع الثلاثة بجانب الرصافة تقع ضمن قواطع بلديات الشعب والصدر الثانية وبغداد الجديدة اما بجانب الكرخ فتقع ضمن بلديات الشعلة والمنصور والرشيد وتعمل البلديات الباقية على اسنادها لإنجاز العمل ".واوضح، ان "الامانة هيأت موقعا يتكون من حدائق ومختبرات وظلل لتكثير النباتات النسيجية يتم افتتاحه ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور ".انتهى ..م ف

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