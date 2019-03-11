قسد تستأنف هجومها على جيب داعش الأخير

2019/03/11 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنفت قوات سوريا الديمقراطية هجومها على الجيب الأخير لتنظيم

داعش الارهابي في الشرق السوري وخاضت معارك مع عناصره في

المنطقة.

وكانت "قسد " قد أعلنت في بيان عن انتهاء المهلة التي منحتها

لارهابيي داعش المحاصرين في جيبه الأخير ببلدة الباغوز شرق محافظة

دير الزور للاستسلام.



واكد البيان صدور الأوامر بالتحرك العسكري

لحسم المعركة في الباغوز".



كما اشار البيان الى مقاتلي "قسد"

تمكنوا، خلال هذه المهلة، من تحرير عشرات الآلاف من المدنيين وتم

نقلهم إلى مخيمات الإيواء فضلا عن استسلام أكثر من اربعة الالاف

داعشيا .

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