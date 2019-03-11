مجلس الانبار: معارك عنيفة في الباغوز وقواتنا على اهبة الاستعداد

2019/03/11 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت القيادات العسكرية اجراءات احترازية مشددة على الحدود

العراقية السورية لمنع تسلل الارهابيين الفارين من المعارك في

الجانب السوري.

واكد عضو مجلس الانبار فرحان محمد، في تصريح اندلاع معارك عنيفة في

منطقة الباغوز السورية مبينا ان "هناك ضربات جوية على المنطقة من

قبل التحالف الدولي ، واضاف محمد ان القوات الامنية العراقية

المتواجدة على الحدود على اهبة الاستعداد تحسبا لاي طارئ".

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