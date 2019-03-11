2019/03/11 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الاثنين، عن نشاطاتها لشهر شباط، مُؤكِّدةً أنَّ عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفاتٌ في تضارب المصالح (23) مُكلفاً من أصل (390) مكلفاً، فيما تمَّ البحث والتقصِّي عن أموال (520) مكلفاً لمختلف الجهات الحكومية.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “عدد الاستمارات المُتسلَّمة والمُدقَّقة بلغ (2518) استمارةً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تُشخِّص وجود 23 مخالفة في المصالح المالية للمكلفين خلال شباط الماضي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تُشخِّص وجود 23 مخالفة في المصالح المالية للمكلفين خلال شباط الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).