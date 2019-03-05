“سكودا” تطلق سيارة كروس كهربائية مميزة

2019/03/11 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة “سكودا” عن نيتها إطلاق سيارة “Vision iV” الكروس أوفر التي تأمل من خلالها في اكتساح سوق السيارات الكهربائية.

ومن أبز ما يميز هذه السيارة هو المظهر الخارجي الذي يجعلها تبدو كمركبة من أفلام المستقبل، ويبرز معالمه الأنيقة الشبك الأمامي المضيء، والمصابيح الضيقة بتقنيات LED، والفتحات الهوائية الكبيرة، وتداخل اللون الأساسي مع عناصر الكروم.

كما زودت هذه السيارة بأحدث التقنيات، كالكاميرات التي توفر للسائق رؤية محيطها بالكامل، وكاميرات للرؤية الليلية، وأنظمة الملاحة وتحديد المواقع، وأنظمة للركن الأوتوماتيكي، بالإضافة إلى أنظمة تنبيه للسائق لتجنب الأجسام المختلفة على الطرقات، ونظام فرملة ذاتية لمنع الحوادث.

أما من الداخل فأتت هذه السيارة بمقاعد رياضية، ولوحة قيادة مزودة بشاشتين كبيرتين، ولوحة إلكترونية تعمل باللمس بين المقاعد الأمامية.

وستزود المركبة بمحركين كهربائيين بعزم 300 حصان، يتوزعان على محوري العجلات الأمامي والخلفي، ونظام دفع رباعي، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة، كما سيكون بإمكانها زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 5.9 ثانية.

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