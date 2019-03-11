2019/03/11 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…داهمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.قالت وسائل إعلام فلسطينية أنّ ” قوات العدو اعتقلت 10 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.واقتاد جنود العدو المعتقلين الى منطقة مجهولة.يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال الصهيوني يعتقل 12 فلسطينياً بينهم صيادان alansaar.

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