2019/03/11 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاثنين، عن انشاء ست حدائق نموذجية بجانبي الكرخ والرصافة وانشاء موقع لتكثير النباتات النسيجية بالتزامن مع مهرجان بغداد الدولي للزهور.ملاكات امانة

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