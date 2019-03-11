روحاني يتوجه الى مدينة الكاظمية المقدسة قبل استقباله الرسمي

2019/03/11 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- توجه الرئيس الايراني حسن روحاني الى مدينة الكاظمية المقدسة لزيارة الامامين عليهما السلام .وقال مصدر مسؤول ، ان “الرئيس برهم صالح اصطحب روحاني الى مدينة الكاظمية قبل استقباله الرسمي في قصر السلام.

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