تصنيف السمعة العالمية لـ”إل جي” يفوق سامسونج وأبل

2019/03/11 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تفوقت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية للإلكترونيات، والكيماويات، والاتصالات في سمعتها العالمية على شركات مثل سامسونج وأمازون وأبل، حسبما أظهر تقرير تقييم الشركات الدولية أمس الأحد.وذكرت تقارير اجراها مختصون بالشأن التقني، انه ” طبقا لتصنيفات معهد السمعة لعام 2019 ريب تراك 100، احتلت “إل جي” المركز 48 في قائمة أفضل 50 شركة للسنة […]

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