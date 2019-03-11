مقترح إيراني: الديون الخارجية تسدد عبر العراق

2019/03/11 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدر حكومي، أن ايران ستطرح على العراق فكرة قيامه بتسديد ديونها إلى الشركات العالمية بدلا عنها.





ووصل صباح اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر 3 أيام.





وقال الدكتور احسان الشمري، المستشار في مجلس الوزراء، في حديث لموقع "ناس" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنّ “زيارة روحاني ستحمل ملفات في غاية الاهمية ومفصلية في تأريخ البلدين، منها الحدود المشتركة، وديون العراق لدى إيران، وملف الطاقة والغاز، وملف خط التالوك”.

وأضاف، أن “التفاهمات ستجري حول كيفية تسديد العراق لديونه لدى إيران”، مشيراً إلى أن “ايران ستطرح فكرة، مداورة ديونها التي لها وعليها من خلال العراق، فالدول التي تطلب ايران، سيدفع لها العراق وفق الاستحقاقات المترتبة عليه، بدلاً من تأخذ الاموال من العراق ومن ثم تدفعها لبقية الدول، وهذه عملية معقدة على الجانب الايراني كونها محرومة من تداول عملة الدولار”.

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