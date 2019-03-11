2019/03/11 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/SNG- عبر الرئيس حسن روحاني ، عن تصميم بلاده على تعزيز علاقتها الأخوية مع العراق .وعدت وسائل اعلام غربية، ان “زيارة روحاني الى العراق رسالة قوية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بأن إيران موجودة كقوة كبيرة في المنطقة”.ونقل التلفزيون الايراني الرسمي عن روحاني في مطار مهر أباد بطهران قبل توجهه الى بغداد، ان ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني : ايران مصممة على تعزيز العلاقات مع العراق) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني : ايران مصممة على تعزيز العلاقات مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).