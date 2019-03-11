كوريا الجنوبية تراقب احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية

2019/03/11 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين 11 آذار/مارس، بأن سلطات كوريا الجنوبية تراقب عن كثب كل ما يجري في كوريا الشمالية، بما في ذلك احتمال قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية محتملة.

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