فيسبوك يخسر 15 مليون مستخدم في عامين

2019/03/11 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت شركة "إديسون ريسيرش" المختصة في شؤون أبحاث السوق، إلى أن استطلاعا أجرته، الأسبوع الماضي، أظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة حاليا انخفض نحو 15 مليون عن عدد مستخدميه عام 2017.

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