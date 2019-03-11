شرطية تحقق حلمها وتتوج ملكة على عرش جمال ألمانيا

2019/03/11 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حققت شرطية ألمانية حسناء تدعى نادي بيرنيس حلمها بتتويجها ببقلب ملكة جمال ألمانيا للعام 2019، وذلك ضمن مسابقة ملكات الجمال أقيمت في مدينة روست بالقرب من مدينة فرايبورغ، وتنافست فيها 15 شابة تتراوح أعمارهنّ بين 19 و 28 عاماً.

وكانت بيرنيس التي تعمل محققة في قسم الجرائم الالكترونية في مدينة شتوتغارت، قرّرت اقتطاع إجازة من عملها لمدة عام كامل كي تتفرغ لواجباتها الجديدة كملكة جمال.

وعقب فوزها باللقب، نالت بيرنيس سيارة فاخرة وملابس وأموال تغطي نشاطها لمدة سنة.

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