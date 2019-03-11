القبض على 14 اجنبيا لمخالفتهم شروط الاقامة في كربلاء

2019/03/11 | 10:38

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كربلاء – عراق برس- 11 آذار / مارس: افادت مصادر مطلعة في محافظة كربلاء ، إلقاء القبض على عدد من المخالفين الأجانب ومن جنسيات مختلفة نتيجة لتجاوزهم مدد الإقامة، فضلا عن ممارسة بعضهم العمل في المدينة دون عقود رسمية.

وتابعت مديرية شرطة كربلاء ، أن ” قوة مشتركة من مديرية الإقامة والشرطة الدولية وبالتعاون مع مفرزة مديرية الاستخبارات وقسم الأمن السياحي وجهاز المخابرات ألقت القبض على 14 مخالفا من جنسيات متعددة يعملون داخل المدينة دون عقود عمل رسمية وتجاوزهم مدة الإقامة المسموح بها”، مشيرة الى ، أن ” المخالفين احيلوا الى الجهات المختصة بغية إكمال الإجراءات معهم وفق القوانين والتعليمات النافذة ” ، انتهى اح

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